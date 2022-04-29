Мохаммед Салах второй раз признан игроком года в Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах второй раз в карьере признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне в активе египтянина 22 мяча и 13 ассистов в 31 матче. За это звание также боролись Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Деклан Райс из «Вэст Хэм Юнайтед». Салах набрал 48 процентов голосов.