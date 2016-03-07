«Барселона» установила новый рекорд Испании: 35 матчей без поражений

«Барселона» в гостях разгромила «Райо Вальекано» со счетом 5:1, тем самым побив рекорд чемпионата Испании 27-летней давности. Это уже 35 победа каталонцев подряд.

Звездой матча по праву стал форвард Лионель Месси, оформивший свой 35-й хет-трик.

После того, как Иван Ракитич на 22-й минуте открыл счет, хозяева поля стали сдавать позиции. Но все же Манушу помог «Райо» отыграть один мяч. За грубые нарушения столичной команде пришлось доигрывать матч в неполном составе: Диего Льоренте и Мануэль Итурра получили прямые красные карточки.

Луису Суаресу не удалось реализовать пенальти, однако заключительный гол Арда Турана принес «Барселоне» 8 очков отрыва от «Атлетико». На третьей строчке турнирной таблицы домашнего чемпионата расположился «Реал Мадрид» Зинедина Зидана, отстающий от лидера на 12 очков.

С пенальти у «Барсы» дела обстоят похуже – в этом сезоне половина из 18 одиннадцатиметровых ударов оказались незабитыми.

Результативность Месси в сезоне-2015/16 – 33 мяча. Аргентинец сравнял количество хет-триков со своим главным соперником – Криштиану Ронаду.

Луис Энрике, главный тренер ФК «Барселона»:

Я очень доволен прогрессом команды в нынешнем сезоне. У них есть четкая позиция, они полны энергии и достигают поставленный целей. Когда «Барселоне» удается выйти на поле с таким настроем, то уже с первой минуты игроки берут ситуацию под свой контроль и их невозможно остановить.