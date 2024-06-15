Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024

СТВ продолжает следить и, главное, показывать матчи чемпионата Европы по футболу, рассказали в программе Новости «24 часа». Наши коллеги на телеканале РТР-Беларусь ведут прямую трансляцию поединка между сборными Испании и Хорватии.

В 21:15 начнет работу выездная студия в преддверии матча итальянцев и албанцев. Статус фаворита принадлежит подопечным Лучано Спаллети. Им предстоит защищать титул лучшей дружины континента. Получится или нет – узнаем ближе к полуночи. А в первой субботней дуэли сборная Швейцарии обыграла венгров – 3:1.