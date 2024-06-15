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Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024

15 июня 2024 17:14
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СТВ продолжает следить и, главное, показывать матчи чемпионата Европы по футболу, рассказали в программе Новости «24 часа». Наши коллеги на телеканале РТР-Беларусь ведут прямую трансляцию поединка между сборными Испании и Хорватии.

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024-1

В 21:15 начнет работу выездная студия в преддверии матча итальянцев и албанцев. Статус фаворита принадлежит подопечным Лучано Спаллети. Им предстоит защищать титул лучшей дружины континента. Получится или нет – узнаем ближе к полуночи. А в первой субботней дуэли сборная Швейцарии обыграла венгров – 3:1.

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024-4

Все поединки Евро-2024 эксклюзивно доступны на СТВ и РТР-Беларусь. Соревновательное воскресенье подарит три встречи. До начала матча обсудим с экспертами уже состоявшиеся и планируемые дуэли.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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