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Сборная Германии разгромила дружину Шотландии в матче Евро-2024

15 июня 2024 12:22
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Большой праздник футбола стартовал! В матче открытия чемпионата Европы сборная Германии разгромила дружину Шотландии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Германии разгромила дружину Шотландии в матче Евро-2024-1

То, что гостям придется тяжело, стало понятно с первых же минут противостояния. Игроки «бундестим» на правах хозяев ринулись в атаку, едва прозвучал стартовый свисток. К слову, забить шотландцам так и не удалось, счет не остался сухим только благодаря защитнику немцев Антонио Рюдигеру, который срезал мяч в свои же ворота. 5:1 – убедительная победа Германии. Не обошлось и без рекорда. Полузащитник немцев Тони Кроос в этом поединке сделал 102 пасса. Его точность составила 99 %, что является достижением при таком количестве передач.

А уже сегодня, 15 июня, в 15:30 в эфире нашего телеканала смотрите поединок сборных Венгрии и Швейцарии.

# Футбол

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