Анастасия Прокопенко заняла пятое место на ЧМ по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу

Анастасия Прокопенко заняла пятое место на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в китайском Чжэнчжоу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В финал вышли 18 сильнейших спортсменок.

В фехтовании и конкурсе белоруска показала 6 и 3 результаты соответственно. Однако дистанцию в 200 метров Прокопенко проплыла с 16-м временем. В беге со стрельбой Анастасия выступила на высоком уровне, благодаря чему поднялась на итоговое пятое место. До бронзовой медали и прямой путевки на Олимпиаду не хватило 7 секунд.