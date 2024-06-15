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Анастасия Прокопенко заняла пятое место на ЧМ по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу

15 июня 2024 12:23
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Анастасия Прокопенко заняла пятое место на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в китайском Чжэнчжоу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В финал вышли 18 сильнейших спортсменок.

Анастасия Прокопенко заняла пятое место на ЧМ по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу-1

В фехтовании и конкурсе белоруска показала 6 и 3 результаты соответственно. Однако дистанцию в 200 метров Прокопенко проплыла с 16-м временем. В беге со стрельбой Анастасия выступила на высоком уровне, благодаря чему поднялась на итоговое пятое место. До бронзовой медали и прямой путевки на Олимпиаду не хватило 7 секунд.

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко

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