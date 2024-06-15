Хоккей. Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Вадимом Шипачевым

Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с российским нападающим Вадимом Шипачевым, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соглашение рассчитано на два года. Игрок перешел в стан белорусской команды из «Ак Барса».

Суммарно в КХЛ форвард отыграл 987 матчей и заработал 920 баллов. Хоккеисту принадлежит рекорд лиги по числу голевых передач, также он находится всего в восьми очках от установления нового достижения лиги по количеству результативных баллов.

Шипачев – чемпион мира и Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов КХЛ.