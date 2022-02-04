На ЧБ по хоккею «Локомотив» победил «Брест» в шестой раз в сезоне

Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 3 февраля, завершились три встречи команд, попавших во вторую группу. В одном из матчей оршанский «Локомотив» на выезде смог набрать баллы и в шестой раз в сезоне обыграть «Брест».

Однако началась встреча для гостей неожиданно: уже в первом тайме они пропустили дважды. Второй отрезок остался безголевым. А в третьем оршанцы взяли себя в руки и смогли забросить четыре шайбы за 10 минут. Итоговые цифры – 4:2 в пользу «Локо». В остальных встречах удача улыбнулась молодечненскому «Динамо» и новополоцкому «Химику».