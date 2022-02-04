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Сергей Минин о сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Ребята чувствуют себя прекрасно, адаптация проходит хорошо»

04 февраля 2022 12:20
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Новости Беларуси. Тренировки спортсменов идут в привычном режиме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда конькобежцев во всю готовится к главному спортивному событию четырехлетия.  

Сергей Минин о сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Ребята чувствуют себя прекрасно, адаптация проходит хорошо»-1

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:  
Ребята чувствуют себя прекрасно, адаптация проходит хорошо, планово. Мы начали уже готовиться с Минска, немножко двигая часы отхода ко сну и пробуждения утром. Все планово, тренируемся, ребята все в порядке. Со здоровьем у всех все… Сдают ежедневно тесты. Пока все в порядке и планово.  

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# Зимняя Олимпиада # Сергей Минин # Фотофакт

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