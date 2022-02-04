Сергей Минин о сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Ребята чувствуют себя прекрасно, адаптация проходит хорошо»

Новости Беларуси. Тренировки спортсменов идут в привычном режиме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда конькобежцев во всю готовится к главному спортивному событию четырехлетия.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Ребята чувствуют себя прекрасно, адаптация проходит хорошо, планово. Мы начали уже готовиться с Минска, немножко двигая часы отхода ко сну и пробуждения утром. Все планово, тренируемся, ребята все в порядке. Со здоровьем у всех все… Сдают ежедневно тесты. Пока все в порядке и планово.