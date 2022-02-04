Олимпийские игры в Пекине. Белорусские конькобежцы проводят тренировки. Кто первым выйдет на лёд?

Новости Беларуси. Тренировки спортсменов идут в привычном режиме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда конькобежцев во всю готовится к главному спортивному событию четырехлетия.

Белорусские атлеты вступят в борьбу за медали уже 5 февраля. Первой на лед выйдет Марина Зуева, которая сразится за награды в дистанции на 3 000 метров.