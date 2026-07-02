Трое белорусских хоккеистов подписали контракты с клубами НХЛ

Трое белорусских исполнителей подписали контракты с клубами Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Мороз продолжит карьеру в «Юте». Соглашение рассчитано на два года. На протяжении четырех предыдущих сезонов ураженец Новополоцка выступал за минское «Динамо», в составе «зубров» набрал 118 очков. В 2023-м Мороз был выбран на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 88-м номером. Форвард Данила Климович покинул систему «Ванкувера» и перешел в «Филадельфию». Владислав Колячонок заключил однолетний контракт с «Нью-Джерси».