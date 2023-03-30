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Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила российскому клубу «Лекс»

30 марта 2023 20:28
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В четверг, 30 марта, в рамках учебно-тренировочного сбора в Санкт-Петербурге сборная Беларуси по пляжному футболу провела второй поединок, в котором уступила клубу «Лекс», сообщили в программе СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила российскому клубу «Лекс» -1

Итоговый счет 5:3 в пользу российской команды. В составе нашей национальной дружины забитыми мячами отметились Владимир Устинович, Юрий Петровский и Игорь Бриштель. Напомним, 29 марта сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла победителя Кубка России.

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# Футбол # Фотофакт

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