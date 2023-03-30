Резервная команда клуба «Минск» одержала победу в заключительном матче студенческой лиги РЖД

В заключительном матче студенческой лиги РЖД резервная команда клуба «Минск» одержала волевую победу. В соперниках значилась дружина «Уфимец», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть времени белорусы лидировали, однако концовка получилась провальной. Тем не менее все закончилось победой наших парней с крайне плотными цифрами на табло – 68:67. У «Минска» – итоговое седьмое место.