Опытом делятся эксперты из Китая. БГУФК принимает конференцию по спортивно-боевым единоборствам

Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры пятый год подряд принимает Международную научно-практическую конференцию по спортивно-боевым единоборствам. Мероприятие проходит в формате круглого стола и мастер-классов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение двух дней своими секретами будут делиться магистранты и аспиранты китайского Института Конфуция, филиал которого расположен в БГУФК, а также белорусские спортивные специалисты. Главная цель – обмен опытом и повышение уровня квалификации тренерских и судейских кадров. Восточные единоборства – это высоко координационные виды спорта, а также травмоопасные. Здесь крайне важны детали. И только с опытом приходит профессионализм.

Виктория Харькова, заведующая кафедрой спортивно-боевых единоборств и спецподготовки:

По ушу специалисты из Китая передают уже нашим тренерам и преподавателям свой опыт, что, я думаю, скажется положительно на росте и профессионализме тренеров, а потом и на успехе наших белорусских спортсменов. Основной целью данного мероприятия является консолидация и объединение всех профессионалов в спортивно-боевых единоборствах. Тренер должен быть высоким профессионалом и в своем виде спорта (техническая, тактическая, психологическая подготовка), но и знать особенности ребенка психологические, анатомо-физиологические, чтобы не навредить.