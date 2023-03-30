Протас провёл на льду рекордное количество времени в сезоне

Белорусские хоккеисты продолжают играть за свои клубы в заокеанских лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в серии буллитов – 1:2. Наш нападающий Алексей Протас провел на льду рекордное количество времени в нынешнем сезоне – более 16 минут, два раза бросил по воротам, сделал хит, заблокировал два броска соперников и закончил матч с показателем полезности 0. Кроме того, Протас имел возможность принести победу своей команде, однако бросок в упор отразил голкипер соперников.

«Калгари» Ильи Соловьева переиграл «Хендерсон» – 5:3. В составе победителей голевая передача на счету белоруса. Также он один раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +1.

«Тусон» Владислава Колячонка на выезде оказался сильнее «Сан Диего» – 6:5. Ассист в матче заработал белорусский защитник и завершил встречу с показателем полезности 0.