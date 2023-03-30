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Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла победителя Кубка России

30 марта 2023 12:58
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Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу одержала первую победу в рамках учебно-тренировочного сбора, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла победителя Кубка России-1

Наши футболисты обыграли действующего чемпиона и победителя Кубка России – питерский «Кристалл». Белорусы уверенно выиграли стартовый период, но соперники в концовке первой половины встречи отыгрались. Однако наши парни вновь захватили инициативу и добились крупной победы со счетом 7:4. Сегодня, 30 марта, национальная сборная проведет очередной спарринг. В соперниках еще одна питерская дружина «Лекс».

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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