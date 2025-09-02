Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила 4-ю позицию в обновлённом мировом рейтинге

Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила четвертую позицию в обновленном мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К суперфиналу Евролиги, который начнется на следующей неделе, подопечные Николаса Альварадо подходят в роли одного из фаворитов. На предварительной стадии наши парни померяются силами с португальцами, итальянцами и французами. Отметим, что две команды в генеральной классификации располагаются выше. Ранее белорусы дважды были бронзовыми призерами и единожды – серебряными.