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Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила 4-ю позицию в обновлённом мировом рейтинге

02 сентября 2025 11:18
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Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила четвертую позицию в обновленном мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

К суперфиналу Евролиги, который начнется на следующей неделе, подопечные Николаса Альварадо подходят в роли одного из фаворитов. На предварительной стадии наши парни померяются силами с португальцами, итальянцами и французами. Отметим, что две команды в генеральной классификации располагаются выше. Ранее белорусы дважды были бронзовыми призерами и единожды – серебряными.

# Футбол # Футбол Беларуси

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