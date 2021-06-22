Сборные Дании и Австрии вышли в плей-офф Евро-2020

Сборные Дании и Австрии стали очередными участниками плей-офф футбольного чемпионата Европы. Команды победили в принципиальных противостояниях, завоевав право идти дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Датчане камня на камне не оставили от обороны россиян. Финальный счет – 4:1. Таким образом, наши восточные соседи, несмотря на одну одержанную победу, финишировали в группе последними. Российская сборная набрала столько же баллов, сколько и у Финляндии, но уступила скандинавам по дополнительным показателям.

В группе C Украина минимально проиграла Австрии – 0:1. А Нидерланды разгромили Северную Македонию – 3:0. В 1/8 шагнули триумфаторы дуэлей, которые прошли 21 июня.