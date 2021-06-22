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Иван Тихон завоевал лицензию на выступление на Олимпиаде в Токио

22 июня 2021 17:28
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Новости Беларуси. Иван Тихон выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх в Токио. Случилось это на Кубке Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Тихон завоевал лицензию на выступление на Олимпиаде в Токио-1

В третьей попытке белорус отправил молот на отметку 77 метров и 57 сантиметров. Уже этого оказалось достаточно для получения лицензии. Однако наш спортсмен продолжил улучшать результат. В итоге при пятом заходе в сектор снаряд приземлился на расстоянии 77 метров и 72 сантиметра.

Иван Тихон завоевал лицензию на выступление на Олимпиаде в Токио-4

И это золото украинского Кубка и путевка на главный старт четырехлетия.

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Фотофакт

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