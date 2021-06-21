Алексей Алфёров вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по боксу

Новости Беларуси. В Италии проходит чемпионат Европы по боксу, в котором принимают участие спортсмены до 22 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятый день турнира в ринг выходили двое наших парней, но в полуфинал сумел пробиться только один. Это Алексей Алферов. Он выступает в весовой категории до 81 килограмма. Белорус здорово разложил соперника из Нидерландов. И, даже побывав в нокдауне, наш земляк легко шагнул в следующую стадию. Итоговое преимущество составило 5 очков.

А вот Артур Туниев выбыл из дальнейшей борьбы. В равной схватке раздельным решением судей он уступил местному боксеру Франческо Иози.