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Алексей Алфёров вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по боксу

21 июня 2021 20:42
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Новости Беларуси. В Италии проходит чемпионат Европы по боксу, в котором принимают участие спортсмены до 22 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Алфёров вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по боксу-1

В пятый день турнира в ринг выходили двое наших парней, но в полуфинал сумел пробиться только один. Это Алексей Алферов. Он выступает в весовой категории до 81 килограмма. Белорус здорово разложил соперника из Нидерландов. И, даже побывав в нокдауне, наш земляк легко шагнул в следующую стадию. Итоговое преимущество составило 5 очков.

А вот Артур Туниев выбыл из дальнейшей борьбы. В равной схватке раздельным решением судей он уступил местному боксеру Франческо Иози.

# Спортивные соревнования # Алексей Алферов # Артур Туниев # Франческо Иози # Фотофакт

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