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Минское «Динамо» дважды оступилось в чемпионате КХЛ в формате 3 на 3

09 января 2025 13:44
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Минское «Динамо» дважды оступилось в чемпионате КХЛ в формате 3 на 3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».  

Напомним, эта разновидность хоккея придумана для привлечения дополнительной зрительской аудитории и носит развлекательный характер. В первом поединке «зубры» не совладали с «Сибирью» – 4:5. Причем изначально наши парни уступали 0:3, но затем возродили интригу. Во второй встрече белорусы проиграли «Авангарду» – 1:2. Как неутешительный итог – последнее место в таблице. Турнир продолжится завтра, 10 января. 

# ХК Динамо-Минск

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