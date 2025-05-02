Климович помог «Абботсфорду» победить «Коачеллу» в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ

Данила Климович помог «Абботсфорду» с победы стартовать во втором раунде плей-офф Американской хоккейной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игра против «Коачеллы» завершилась гостевой викторией канадского клуба – 3:1. Белорусский нападающий играл на правом фланге четвертого звена и отметился заброшенной шайбой на 11-й минуте, также он нанес 4 броска и заработал показатель полезности «+1». По итогам встречи земляк был признан второй звездой. Данный гол стал для Климовича первым в карьере в плей-офф Кубка Колдера.