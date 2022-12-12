Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, которой в скором времени предстоит участие в Кубке Первого канала, уже в Москве и провела первую тренировку. В Белокаменную наша дружина отправилась в утром 12 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».