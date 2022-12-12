Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, которой в скором времени предстоит участие в Кубке Первого канала, уже в Москве и провела первую тренировку. В Белокаменную наша дружина отправилась в утром 12 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, которой в скором времени предстоит участие в Кубке Первого канала, уже в Москве и провела первую тренировку. В Белокаменную наша дружина отправилась в утром 12 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Раскатка прошла в штатном режиме. Тренерский штаб взял с собой 28 исполнителей. Акцент сделан на молодежь. В финальную заявку попали в том числе лучшие представители минского «Динамо» и бобруйского «Динамо-Шинника». Подробности здесь.
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