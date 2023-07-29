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Теннис. Азаренко и Шиманович выступят на турнире категории 500 в Вашингтоне

29 июля 2023 16:12
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Белорусские теннисистки узнали стартовых оппоненток по крупному теннисному турниру категории 500 в столице Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь заявлены две наши спортсменки – Виктория Азаренко и Ирина Шиманович.

Теннис. Азаренко и Шиманович выступят на турнире категории 500 в Вашингтоне-1

Экс-первая ракетка планеты, благодаря высокому рейтингу, сразу попала в основу и начнет с первого круга. А вот со жребием ей не повезло. По другую сторону сетки будет украинка Элина Свитолина. Совсем недавно их пути пересекались и тогда Азаренко проиграла в трех сетах, хотя по ходу матча вела.

Теннис. Азаренко и Шиманович выступят на турнире категории 500 в Вашингтоне-4

Не был благосклонен жребий и к Ирине Шиманович. Уже в дебютном раунде квалификации ей досталась соперница, значительно превосходящая ее по рейтингу. Это американка Пейтон Стернс. Для сравнения, белоруска идет в мировой классификации 165-й, а визави – 57-й.

# Теннис # Виктория Азаренко # Элина Свитолина # Фотофакт

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