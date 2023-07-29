Теннис. Азаренко и Шиманович выступят на турнире категории 500 в Вашингтоне

Белорусские теннисистки узнали стартовых оппоненток по крупному теннисному турниру категории 500 в столице Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь заявлены две наши спортсменки – Виктория Азаренко и Ирина Шиманович.

Экс-первая ракетка планеты, благодаря высокому рейтингу, сразу попала в основу и начнет с первого круга. А вот со жребием ей не повезло. По другую сторону сетки будет украинка Элина Свитолина. Совсем недавно их пути пересекались и тогда Азаренко проиграла в трех сетах, хотя по ходу матча вела.