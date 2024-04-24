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Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова

24 апреля 2024 20:33
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Показать содержательную игру и добиться результата – с такими задачами национальная сборная Беларуси по хоккею готовится к двум международным турнирам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова-1

Первые матчи белорусы сыграют в Астане. В рамках Qazaqstan Hockey Open 3 мая наша команда встретится с хозяевами льда, на следующий день – с дружиной «Россия-25». Напомним, в 2023 году белорусы выиграли этот турнир.

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова-4

Виталий Пинчук, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Позитивное настроение, готовимся, приличный темп держим на тренировках. Надеюсь, на играх тоже перенесем это. Естественно, всегда защитить титул тяжелее, чем его завоевать, будем стараться все для этого приложить, потому что готовимся, ребята уже вторую неделю готовятся, мы вот сейчас подключились. Есть неделя для подготовки. Поэтому проделаем хорошую работу и будем уже показывать на льду.

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова-7

После матчей в Астане белорусы примут участие в «Большом туре сборной», где трижды сыграют с россиянами. Первый поединок пройдет 6 мая в Омске, спустя три дня соперники встретятся в Туле. Заключительную дуэль команды проведут 11 мая в Минске. Несмотря на то, что для многих игроков клубный сезон давно завершен, все хоккеисты с радостью приехали в национальную команду.

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова-10

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я не знаю, какая может быть еще степень мотивации. Есть флаг, есть страна, есть люди в этой стране, которые следят, болельщики. Это самые счастливые люди, кто надел свитер национальной сборной, в любой игре, совершенно в любой. Я через это проходил в своей стране, но я это понимаю, что и ребята это чувствуют, это самая наивысшая степень. Кому-то это дается подарком. Я им всегда говорю: ребята, это нужно отдавать, никогда фальши не должно быть никакой. Мы поймем, мы разберемся здесь. Но то, что здесь глаза должны гореть на все 100 %, это да.

Всего под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова 26 хоккеистов. Большинство представляют минское «Динамо». Есть в составе и легионеры. Роль лидеров могут взять на себя нападающие «Авангарда», «Сибири» и «Салавата Юлаева» – Игорь Мартынов, Максим Сушко, Иван Дроздов. А также ведущие защитники питерского СКА – Сергей Сапего, Степан Фальковский.

# Хоккей # Виталий Пинчук # Дмитрий Квартальнов

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