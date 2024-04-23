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Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси

23 апреля 2024 20:57
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Спортивную эстафету, яркую развлекательную программу, розыгрыш призов, а также мастер-классы и другие активности устроили организаторы Всемирного дня настольного тенниса. Каждый желающий мог попытаться постигнуть азы этой игры и бросить вызов профессионалу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси-1

У столов наблюдался настоящий ажиотаж. Хотя практически все участники были так или иначе причастны к данному виду спорта. Но за ракетки взялись и обычные прохожие, для которых настольный теннис остается хобби на всю жизнь. Детям придумали мини-турнир. Партии чередовались конкурсами и другими активностями. Не были забыты люди с ограниченными возможностями. Подключили к празднику и сборников.

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси-4

Ульяна Мещанская, игрок национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
Настольный теннис – это моя жизнь. Я не представляю свою жизнь без настольного тенниса. Каждый день две тренировки. Живу теннисом, все мысли только о теннисе и карьере. Все должно происходить постепенно: сначала чемпионка Европы, потом чемпионка мира, потом олимпийская чемпионка. Я ставлю себе только такие цели.

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси-7

Всемирный день настольного тенниса в таком формате в нашей стране проводится не впервой. Отечественная федерация активно завлекает нынешнее поколение в секции. Вид спорта ведь далеко не самый требовательный и, конечно же, недорогой. Наша национальная сборная заметно омолодилась. Чемпионке Беларуси и первой ракетке страны всего 18 лет. Ставка делается на новые лица.

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси-10

Сергей Бутрим, генеральный секретарь Белорусской федерации настольного тенниса:
Появилась такая небольшая яма в нашем теннисе. Поэтому мы ставки сейчас делаем на молодежь. Начинаем обкатывать в российских соревнованиях, в турах российских. Сейчас есть приглашения в Казахстан, также в Армению поучаствовать. Мы всю эту молодежь сейчас вывозим.

Сборники охотно делились профессиональными секретами. Объясняли и показывали правильную технику. Учили вращениям, тактике. И, конечно, пытались влюбить в настольный теннис. Однако это как раз тот случай, когда лучше один раз попробовать самому.

# Настольный теннис # Сергей Бутрим

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