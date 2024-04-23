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Белорусская дружина стартовала с победы на турнире развития УЕФА

23 апреля 2024 20:49
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В Минске состоялся первый игровой день турнира развития УЕФА. За трофей сражаются четыре юношеские дружины из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская дружина стартовала с победы на турнире развития УЕФА-1

Наша команда стартовала с победы. Во вторник, 23 апреля, в соперниках значились игроки из Азербайджана. Итог – 4:0. В еще одном матче Узбекистан обыграл Таджикистан – 2:1. Отметим, подобные турниры проводятся с 2012 года во всех уголках Европы. На данный момент в соревнованиях участвуют юноши и девушки из всех 55 национальных ассоциаций Старого Света.

# Футбол

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