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Результаты белорусов во второй соревновательный день ЧЕ по боксу в Белграде

23 апреля 2024 20:53
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В Белграде на чемпионате Европы по боксу состоялся второй соревновательный день. Участие приняли и две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусов во второй соревновательный день ЧЕ по боксу в Белграде-1

Арина Данильчик успешно выступила в четвертьфинале в весе до 70 килограммов, одолев Анастасию Лукайич из Сербии. И теперь сразится за полуфинал престижного старта. А вот Юлия Апанасович завершила борьбу. Титулованная гомельчанка в весовой категории до 52 килограммов в одной четвертой в упорной борьбе уступила хозяйке старта Драгане Йованович.

Напомним, в среду, 24 апреля, за выход полуфинал сразятся два белорусских боксера: Алексей Алферов и Артур Туниев.

# Спортивные соревнования # Арина Данильчик # Юлия Апанасович

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