Результаты белорусов во второй соревновательный день ЧЕ по боксу в Белграде

В Белграде на чемпионате Европы по боксу состоялся второй соревновательный день. Участие приняли и две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Данильчик успешно выступила в четвертьфинале в весе до 70 килограммов, одолев Анастасию Лукайич из Сербии. И теперь сразится за полуфинал престижного старта. А вот Юлия Апанасович завершила борьбу. Титулованная гомельчанка в весовой категории до 52 килограммов в одной четвертой в упорной борьбе уступила хозяйке старта Драгане Йованович.