Сборная Беларуси по хоккею 3 мая сыграет против команды Казахстана в Астане

Подготовка на финишной прямой. Сборная Беларуси по хоккею уже в пятницу, 3 мая, стартует на международном турнире в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно хозяева будут первыми соперниками подопечных Дмитрия Квартальнова. Стартовое вбрасывание назначено на 17:30. Команда мотивирована и готова показывать лучшие качества. Напомним, под знамена дружины вызваны практически все сильнейшие исполнители.

Сергей Кузнецов, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Со всеми командами будет интересно, с Россией, с казахами. Завтра увидим, что будет. Классный шанс почувствовать уровень еще раз, лучшие собрались всех сборных, интересно будет попробовать свои силы, поиграть против таких ребят.

Константин Волочко, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Самочувствие хорошее, приехали, пару дней отдохнули, сейчас с новыми силами. Тренировки поинтенсивнее, но ничего такого, все нормально.