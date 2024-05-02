Сборная Беларуси по хоккею 3 мая сыграет против команды Казахстана в Астане

Подготовка на финишной прямой. Сборная Беларуси по хоккею уже в пятницу, 3 мая, стартует на международном турнире в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подготовка на финишной прямой. Сборная Беларуси по хоккею уже в пятницу, 3 мая, стартует на международном турнире в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Именно хозяева будут первыми соперниками подопечных Дмитрия Квартальнова. Стартовое вбрасывание назначено на 17:30. Команда мотивирована и готова показывать лучшие качества. Напомним, под знамена дружины вызваны практически все сильнейшие исполнители.
Сергей Кузнецов, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Со всеми командами будет интересно, с Россией, с казахами. Завтра увидим, что будет. Классный шанс почувствовать уровень еще раз, лучшие собрались всех сборных, интересно будет попробовать свои силы, поиграть против таких ребят.
Константин Волочко, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Самочувствие хорошее, приехали, пару дней отдохнули, сейчас с новыми силами. Тренировки поинтенсивнее, но ничего такого, все нормально.
Также в рамках данного старта предстоит помериться силами со сборной «Россия 25». А затем уже стартует суперсерия. Ее финальный матч пройдет 11 мая на «Минск-Арене».