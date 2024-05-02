Звёздные спикеры из России – Минск принимает международный хоккейный семинар

Вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее обсуждают на глобальном семинаре, который проходит сейчас в Минске. В гости приехали звездные спикеры из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, и нашим специалистам есть чем поделиться. А потому получить новые знания рассчитывают также представители Казахстана и Узбекистана.

Конференция носит как теоретический характер, так и включает мастер-классы. Причем ориентирована она на разный уровень слушателей. Интересно здесь и представителям института сборных, и тренерам СДЮШОР, и наставникам Экстралиги. К примеру, солигорский «Шахтер» отрядил на семинар едва ли не весь свой состав. А всего желающих пополнить багаж набралось более 150 человек. В течение двух дней будут рассмотрены 15 конкретных тем. Одна из них – общефизическая подготовка и новые тенденции в этом направлении. Секретами делится тренер обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга».

Сергей Якимович, тренер по физической подготовки ХК «Металлург» (Магнитогорск, Россия):

Я здесь в хоккей отыграл шесть лет, поэтому всегда с удовольствием сюда приезжаю. Это комплекс. Когда я пытаюсь объединить то, что я знаю, свой опыт как тренера и как игрока как-то передать своим коллегам, чтобы они могли что-то из этого взять, чтобы развивать своих игроков уже. Это все, что мы применяем и используем во время сезона. Я постараюсь показать, как это выглядит не на словах, а на конкретных примерах упражнений. Задача – сделать максимум, но чтобы никто не устал.