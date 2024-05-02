Белорусские пляжники победили в первом матче квалификации Кубка России

Два трудовых сета и первая победа. Белорусские пляжные волейболисты открыли новый соревновательный сезон на положительной ноте. В стартовом матче года наши парни на зубах вырвали викторию у представителей Московской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи дебютного этапа Кубка России принимает далеко не солнечный Архангельск. Соревнуются спортсмены в помещении. Так что все атрибуты этого вида спорта присутствуют. Первыми соперниками Александра Дедкова и Павла Петрушко стали волейболисты из Подмосковья Ужегов и Бек-Булатов. Матч очень напоминал качели. Но, как правило, чуточку впереди были наши парни. Оба сета закончились на балансе. И дважды сильнее были отечественные спортсмены. Результат – 23:21 и 22:20. Неплохой дебют. Напомним, в прошлом сезоне Дедков и Петрушко были медалистами одного из этапов турнира.