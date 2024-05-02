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Белорусские пловцы выиграли три золота на старте турнира в Турции

02 мая 2024 19:26
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Три спортсмена, три финала, три золота. Белорусские пловцы завидно начали международный турнир в Турции. Все те, кто выходил на водную дорожку, в итоге финишировали первыми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы выиграли три золота на старте турнира в Турции-1

К примеру – Илья Шиманович. Он не знал конкурентов на полтиннике брассом. Причем наш спортсмен уверенно выиграл и квалификацию, и финал. Секундомер был остановлен на отметке 27 секунд ровно. Золотой почин коллеги по сборной поддержала Алина Змушко. Она тоже стала самой быстрой на 50 метрах брассом. Результат – 30.91. А завершила наш победный день Анастасия Кулешова. Она выплыла из 29 секунд на полтиннике на спине. Нужно отметить, что данные дистанции не являются олимпийскими. Нормативы в Париж спортсмены попытаются выполнить в пятницу, 3 мая.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова

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