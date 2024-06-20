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Первый суперматч – Испания против Италии! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

20 июня 2024 06:58
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Седьмой соревновательный день чемпионата Европы по футболу дарит первый суперматч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На поле – континентальные гранды – сборные Испании и Италии. Присоединяйтесь к трансляции, которая начнется в 21:15.

Первый суперматч – Испания против Италии! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-1

Обе команды начали успешно. «Красная фурия» не оставила никаких шансов хорватам. Соперник был разбит – 3:0. Действующий обладатель золота стартовал не так эффектно. У итальянцев возникли определенные проблемы с албанцами. Фаворит даже проигрывал 0:1, но сумел выйти сухим из воды – 2:1. Эксперты единогласно считают сегодняшний поединок дуэлью за первое место в группе. Победитель почти гарантирует себе участие в 1/8 финала.

Первый суперматч – Испания против Италии! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-4

Но откроется четверг другой встречей – из группы С. Сразятся сербы и словенцы. Прямая трансляция на нашем телеканале в 15:30. На РТР-Беларусь смотрите битву команд Дании и Англии.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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