Сборная Германии одолела дружину Венгрии во втором туре ЧЕ

Сегодня, 19 июня, тремя матчами в группах «А» и «Б» стартовал второй тур футбольного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гамбурге сборная Албании сыграла вничью – 2:2 – с командой Хорватии. Счет на 11-й минуте открыл Казим Лячи. Андрей Крамарич во втором тайме восстановил равновесие и вернул надежду хорватам. Спустя две минуты Клаус Гьясула совершил нелепую ошибку. Благодаря его автоголу пламенные вышли вперед – 2:1. Невероятно, но факт. Антигерой эпизода спас свою команду от поражения. В компенсированное время Гьясула поразил ворота соперника и оформил ничейный результат – 2:2.

В Штутгарте уже сыграли команды Германии и Венгрии. По итогу матча – 2:0 в пользу немцев. В 22 часа начнется поединок сборных Шотландии и Швейцарии. Эту игру покажет наш телеканал.