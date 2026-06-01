Арина Соболенко остается главной претенденткой на титул «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко 1 июня поборется за выход в четвертьфинал второго в сезоне мейджора – Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На второй стороне корта будет японка Наоми Осака. Ранее пути теннисисток пересекались трижды. В двух случаях сильнее была белоруска. Но если на харде играли два сета, на грунте в Мадриде случилась контровая партия. Тем не менее наша прима остается главной претенденткой на титул. На данный момент лучший результат в карьере – финал прошлого года.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Мне кажется, последний поединок в Мадриде был очень напряженным и проходил на высоком уровне. В той встрече она действительно прибавила и качественно улучшила свою игру. Я просто готова к борьбе. Готова выйти на корт и бороться. Готова сделать все необходимое, чтобы выиграть.