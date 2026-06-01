Побывали на тренировке белорусской сборной по футболу – вот как лучшие игроки готовятся к спаррингам

Национальная сборная Беларуси по футболу готовится к предстоящим товарищеским матчам с командами Сирии и Буркина-Фасо, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На тренировке побывал Денис Пащеня.

Денис Пащеня, корреспондент:

Лучшие игроки страны готовятся к предстоящим спаррингам. Несмотря на то, что многие в разгар сезона являются соперниками в чемпионате Беларуси, атмосфера на поле благоприятная. Впрочем, самое главное у коллектива уже есть – здоровая конкуренция и комфортный микроклимат.

К ближайшим матчам под руководством Виктора Гончаренко готовятся 25 футболистов. Оба соперника выше в рейтинге FIFA, потому для «белокрылых» это будет настоящая проверка на прочность! Поединок пройдет при поддержке своих трибун впервые за последний год. В связи с недавним ажиотажем на финале Кубка Беларуси на своих играх сборная надеется собрать солд-аут.