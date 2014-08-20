Сборная Беларуси по биатлону начнет тренировочный сезон в «Раубичах» 27 августа

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по биатлону начнет тренировочный сезон на площадках обновленного спорткомплекса «Раубичи» в конце августа. Об этом заявил 20 августа премьер-министр Михаил Мясникович, посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Глава Правительства лично курирует этот проект.

Полностью завершится реконструкция комплекс в декабре 2014 года. К слову, привести в порядок спортивный центр поручил глава государства в 2013 году. Президент выразил желание внести «Раубичи» в список комплексов Беларуси, которые смогут принимать чемпионаты международного уровня.

Сегодня Михаил Мясникович оценил проделанную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Этот объект по плану надо вводить в декабре. Но с учетом того, что тренировочный процесс у нас начинается уже 28 августа, президент поручил обеспечить тренировочный процесс уже непосредственно в реконструированных «Раубичах». Мы стремимся это сделать. Я думаю, что все это получится. Останутся какие-то работы, которые совершенно не связаны с тренировочным процессом.

Глава Правительства раскритиковал ответственных за порядок на прилегающей территории — за строительный мусор и разрытые траншеи. Объект «Раубичи» излюбленное место отдыха горожан.

Уже второй год здесь идет масштабная реконструкция. Изменился до неузнаваемости биатлонный стадион - здесь появились крытое и дополнительное стрельбища. Кроме того, на территории спорткомплекса обновлена и расширена лыжероллерная трасса. Вся реконструкция уже подходит к завершительному этапу.

Андрей Асташевич, директор «Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Сделана лыжероллерная трасса, стрельбища, мишенные установки, тир, в котором уже могут проходить учебно-тренировочные занятия. С 27 августа заезжает национальная команда по биатлону на учебно-тренировочный сбор. Для этого мы все выполним. Дальнейшие работы будут своим чередом идти.