Прямой эфир

Сборная Беларуси по биатлону начнет тренировочный сезон в «Раубичах» 27 августа

20 августа 2014 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по биатлону начнет тренировочный сезон на площадках обновленного спорткомплекса «Раубичи» в конце августа. Об этом заявил 20 августа премьер-министр Михаил Мясникович, посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Глава Правительства лично курирует этот проект.

Полностью завершится реконструкция комплекс в декабре 2014 года. К слову, привести в порядок спортивный центр поручил глава государства в 2013 году. Президент выразил желание внести «Раубичи» в список комплексов Беларуси, которые смогут принимать чемпионаты международного уровня.

Сегодня Михаил Мясникович оценил проделанную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Этот объект по плану надо вводить в декабре. Но с учетом того, что тренировочный процесс у нас начинается уже 28 августа, президент поручил обеспечить тренировочный процесс уже непосредственно в реконструированных «Раубичах». Мы стремимся это сделать. Я думаю, что все это получится. Останутся какие-то работы, которые совершенно не связаны с тренировочным процессом.

Глава Правительства раскритиковал ответственных за порядок на прилегающей территории — за строительный мусор и разрытые траншеи. Объект «Раубичи» излюбленное место отдыха горожан.

Уже второй год здесь идет масштабная реконструкция.  Изменился до неузнаваемости биатлонный стадион - здесь появились крытое и дополнительное стрельбища. Кроме того,  на территории спорткомплекса обновлена и расширена лыжероллерная трасса. Вся реконструкция  уже подходит к завершительному этапу.

Андрей Асташевич,  директор «Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Сделана лыжероллерная трасса, стрельбища, мишенные установки, тир, в котором уже могут проходить учебно-тренировочные занятия. С 27 августа заезжает национальная команда по биатлону на учебно-тренировочный сбор. Для этого мы все выполним. Дальнейшие работы будут своим чередом идти.

# Биатлон # Михаил Мясникович # Андрей Асташевич

Другие новости рубрики

Все новости
Кристина Староселец завоевала золото в академической гребле на II летних юношеских Олимпийских играх в Китае
20 августа 2014 17:50

Кристина Староселец завоевала золото в академической гребле на II летних юношеских Олимпийских играх в Китае

Евгений Цуркин завоевал золото на Чемпионате Европы по плаванию
20 августа 2014 08:34

Евгений Цуркин завоевал золото на Чемпионате Европы по плаванию

Тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное Владимир Шантарович, мастера спорта по гребле Ольга Худенко и Максим Петров в программе «УТРО» на СТВ
19 августа 2014 07:55

Тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное Владимир Шантарович, мастера спорта по гребле Ольга Худенко и Максим Петров в программе «УТРО» на СТВ