Тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное Владимир Шантарович, мастера спорта по гребле Ольга Худенко и Максим Петров в программе «УТРО» на СТВ

В гостях программы «УТРО» на СТВ - главный тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное, заслуженный тренер Республики Беларусь Владимир Шантарович, а также заслуженный мастер спорта Ольга Худенко и мастер спорта международного класса - Максим Петров.

Буквально на днях завершились какие-то важные соревнования. Расскажите поподробнее…

Владимир Шантарович, главный тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Закончился шестой Чемпионат мира по гребле на байдарках и каное среди студентов. Если бы у меня спросили о самых ярких впечатлениях за последнее время, я бы сказал, что это открытие этого чемпионата, закрытие и его организация. Я не помню, чтобы такой чемпионат был в какой-то стране и не помню, чтобы было такое обилие золотых медалей белорусской команды, и я не помню такого накала борьбы. Студенческий спорт в мире - это основа основ высших достижений во многих странах мира. Из них только 40% профессионалов. А так участвуют в основном те студенты, которые просто активны, ведут здоровый образ жизни и любят этот вид спорта.

Насколько серьезные результаты?

Ольга Худенко, заслуженный мастер спорта:

У меня были финальные заезды в воскресение. Мы завоевали золотую медаль. Порадовались. Во время гребли все происходит молча, и ты настолько сконцентрирован на самом процессе гребли, что не просто-напросто ничего не замечаешь…

Максим Петров, мастер спорта международного класса:

Что касается каное, то я шестой раз участвовал в таком чемпионате среди студентов. Поступил в университет, учусь на первом курсе. И сразу удалось выиграть золотую медаль. Для меня это было очень неожиданно. Потому что довольно высокий уровень подготовки, довольно тяжелый.

Владимир Шантарович:

Процесс подготовки продолжается, как говорится, «караван идет». Через неделю состоится второй этап кубка Республики Беларусь, где мы будем уже завершать сезон. А вся Национальная сборная с первого сентября уходит в государственный отпуск.

Ребята, вы такие молодые и уже заслуженные, и «золотые»… Во сколько лет вы начали заниматься этим видом спорта, что добились таких результатов?

Ольга Худенко, заслуженный мастер спорта:

Я начала заниматься с четырнадцати лет. До этого - у меня был чисто любительский спорт, очень любила бегать. Я очень благодарна своему первому тренеру, который буквально забрал меня, посадил в лодку… У меня изначально не получалось, я купалась по двадцать пять раз… Это все, конечно, смешно вспоминать, но, когда пошли победы, у меня появился азарт,

Максим Петров, мастер спорта международного класса:

Я до этого не занимался другим видом спорта. Тоже очень любил бегать на школьном уровне, на городских, областных. У меня сразу не все получалось. Но потихоньку, с каждым шагом я шел к этому.

Почему нужно заниматься этим видом спорта и куда можно обратиться родителям, чтобы отвести своего сына или дочь?

Владимир Шантарович, главный тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каное, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Во всех городах Гомельской области: Гомель, Мозырь, Петриков - есть центры подготовки. Есть спортивные школы. Особенно после наших топовых турниров в мире и Европе вы не представляете, сколько деток приходит! Все хотят быть чемпионами. В этом виде спорта: вода, воздух… Это цикл: лыжи, плавание, футбол. Это атлетическая подготовка мышц. Лучшего вида спорта просто нет!