Кристина Староселец завоевала золото в академической гребле на II летних юношеских Олимпийских играх в Китае

Новости Беларуси. 20 августа в копилке сборной Беларуси появилось первое золото юношеской Олимпиады. Виновницей торжества стала Кристина Староселец. Спортсменка выиграла финальный заезд в классе лодок-одиночек на дистанции 1000 м в академической гребле. Блестящий результат - 3 минуты и 51 секунда.

Одними из первых по телефону чемпионку поздравили и журналисты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Первая для белорусской сборной. И сразу высшего достоинства. Заплыв Кристины Староселец на 1000 метров стал золотым. Кто фаворит на китайской воде белоруска дала понять еще до финального гребка. Лучший результат в предварительном заезде, затем полуфинале и, наконец, триумф в решающем раунде. По ходу дистанции, правда, Кристине пришлось поволноваться.

Кристина Староселец, чемпионка II юношеских Олимпийских игр:

Самая тяжелая гонка в моей спортивной карьере. С стартанула не первая - вторая. Шла всю дистанцию вторая и на половине дистанции проигрывала достаточно много. И уже не надеялась на золото. Но хотела удержать, чтобы была хотя бы медаль - серебро или бронза. Но получилось так, что я заметила, что гречанка немного уступает, и начала добавлять. Решила, что можно побороться еще за золото. Сделала все, что могла, и победила.

Последние метры и слезы счастья. Не первый раз в этом сезоне. Для 18-летней Кристины он стал поистине фартовым. Свое дебютное золото на топ-турнире завоевала в Бельгии: там юниоры разыграли медали европейского чемпионата. И вот еще одна победа.

Поздравления семья новоиспеченной чемпионки принимает с самого утра. О том, что их дочь завоевала первое «золото» страны на юношеских Играх, узнали в 6.30 – буквально через 10 минут после ее победного финиша. Тренер девушки Александр Попенко даже по телефону не сдерживал эмоций.

Сергей Староселец, папа Кристины:

Он поднял трубку. Спрашиваю – что там? А он кричит «золото», «золото», «золото». Мы побросали трубки и радовались.

Татьяна Староселец, мама Кристины:

Когда появилось на табло, что она первая, было очень много радости, слезы. Она плакала. И когда мы узнали, что она победила, мы вместе с мужем плакали, радовались, танцевали. До сих пор, когда я вспоминаю об этом, у меня появляются слезы на глазах. Мы безумно счастливы.

Высокую стройную девушку с данными в самый раз для академической гребли в тренажерном зале заметил тренер. Так пару лет назад и начался заплыв Кристины Староселец. Талант оценили и в Президентском спортивном клубе, перспективную брестчанку решили поддержать стипендией. Надежды оправдались. Так что у белорусов есть надежды на продолжение традиции Екатерины Карстен.

Елена Силич, доцент кафедры психологии Белорусского государственного университета физической культуры:

Мы видели, как Кристина самоотверженно вкладывается в то, чем она занимается. И зная, сколько сил она этому отдает, на сколько суровый режим она соблюдает... Например, перед поездкой в Китай ей приходилось менять график, режим сна и отдыха, ложиться в 3-5 дня, чтобы вставать ночью и тренироваться. Это наша ученица, которой мы гордимся, в которую мы верили, которая будет еще долго блистать на спортивной арене.

Секрет успеха не только в физической форме. Будущий спортивный психолог и сама знает, как выдержать предстартовый мандраж, и коллегам по команде, наверняка, подскажет.

20 августа лишь четвертый день юношеской Олимпиады. За медали сражаются более трех десятков белорусских атлетов.