Евгений Цуркин завоевал золото на Чемпионате Европы по плаванию

Новости Беларуси. Евгений Цуркин принес Беларуси первое золото на Чемпионате Европы по плаванию, который принимает Берлин.

В финальном заплыве на 50 метров баттерфляем Цуркин показал лучшее время — 23 секунды. С аналогичным результатом к финишу пришел также француз Флоран Манаду, и нашему пловцу пришлось разделить с ним лавры чемпиона Европы.

Интересно, что бронзовую награду по итогам этого заплыва также завоевали 2 спортсмена: украинец Андрей Говоров и британец Бенджамин Прауд. Оба отстали от лидеров на 0,21 секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.