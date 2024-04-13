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Сборная Беларуси осталась без медалей заключительного этапа Кубка Содружества

13 апреля 2024 14:46
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В шаге от пьедестала осталась наша эстафетная четверка на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси осталась без медалей заключительного этапа Кубка Содружества-1

Анна Сола заработала штрафной круг на стрельбе из положения лежа. Однако идеальная работа на стойке и быстрый ходом по трассе вернули белоруску в число лидеров. Дарья Кудаева на первом огневом рубеже потратила все дополнительные патроны. На следующей стрельбе она промахнулась дважды. Эстафету Дарья передавала уже пятой.

Бежавший на третьем этапе Дмитрий Лазовский обошелся на рубежах без единой ошибки, благодаря чему вернул белорусский квартет на четвертую строчку. Никита Лобастов использовал максимальное количество дополнительных патронов. В итоге сборная Беларуси осталась четвертой, до тройки не хватило 13 секунд.

# Биатлон # Анна Сола # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Дарья Кудаева

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