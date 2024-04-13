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Команда Президента победила в Республиканской хоккейной лиге сезона 2023/24

13 апреля 2024 14:24
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Главная интрига этого любительского хоккейного сезона разрешилась на льду «Олимпик-Арены». Напряженная борьба развернулась между дружинами Президента и Минской области. И вновь титул чемпионов и заветный кубок в руках команды Первого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента победила в Республиканской хоккейной лиге сезона 2023/24-1

Поединок выдался очень эмоциональным: соперники сражались на равных, ведь в обеих дружинах играют хоккеисты с богатым профессиональным прошлым. 18 шайб были заброшены в этом матче, а итоговые цифры на табло зафиксировали результат 10:8 в пользу подопечных Дмитрия Баскова. В 15-й раз команда Президента Беларуси становится победителем любительского турнира.

Команда Президента победила в Республиканской хоккейной лиге сезона 2023/24-4

Лучшим нападающим признан Артем Каркоцкий, а лучшим бомбардиром Андрей Костицын. Оба игрока из команды главы государства. Также были отмечены специальными призами страж ворот из Минской области Максим Щепко и гродненский защитник Александр Ковшик.

Команда Президента победила в Республиканской хоккейной лиге сезона 2023/24-7

Дмитрий Басков, тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
Красивый хоккей. Это была действительно настоящая хоккейная борьба. Традиционно Минская область играет очень слаженно, выжидающе, ждет от нас определенных ошибок и играет на контратаках. В принципе, им это удается. У нас был очень разговор серьезный в раздевалке после первого периода, не буду рассказывать о чем и цитировать, но каждый из игроков команды Президента осознал и понял уровень ответственности, с каким надо выходить на лед, играя против любого соперника.

Замкнули топ-3 представители Гродненской области, которые накануне переиграли брестчан. Сезон 2023/24 в Республиканской хоккейной лиге официально завершен.

# Хоккей # Александр Лукашенко # Дмитрий Басков

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