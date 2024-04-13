Анна Мачехина завоевала бронзу чемпионата России по лыжным гонкам

Анна Мачехина завоевала бронзовую награду на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Апатитах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На супертяжелой дистанции в 50 километров классическим стилем наша спортсменка показала третий результат, оставив позади сразу нескольких топовых лыжниц сборной России. Время Анны – 2 часа 33 минуты 42 секунды. Победу одержала Дарья Канева, обошедшая Мачехину на 4 секунды. Топ-15 замкнула еще одна белоруска Анна Королева, следом расположилась Елизавета Пинчук.