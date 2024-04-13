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Анна Мачехина завоевала бронзу чемпионата России по лыжным гонкам

13 апреля 2024 14:43
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Анна Мачехина завоевала бронзовую награду на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Апатитах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Мачехина завоевала бронзу чемпионата России по лыжным гонкам-1

На супертяжелой дистанции в 50 километров классическим стилем наша спортсменка показала третий результат, оставив позади сразу нескольких топовых лыжниц сборной России. Время Анны – 2 часа 33 минуты 42 секунды. Победу одержала Дарья Канева, обошедшая Мачехину на 4 секунды. Топ-15 замкнула еще одна белоруска Анна Королева, следом расположилась Елизавета Пинчук.

# Спортивные соревнования # Анна Мачехина

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