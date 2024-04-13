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Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги

13 апреля 2024 11:12
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Борьба за главный трофей сезона республиканской хоккейной лиги развернулась на «Олимпик-Арене». Претенденты на победу команда Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалисты проделали долгий шестиматчевый путь к плей-офф и стали безоговорочными фаворитами, но поднять кубок сможет лишь одна дружина.

Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги-1

На льду по-настоящему жарко. Сегодня может определиться победитель, так как финальная серия длится до двух побед, а у подопечных Дмитрия Баскова одна уже есть. Несмотря на насыщенный рабочий график, Президент не пропускает хоккейный матч.

Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги-4

После первого периода лидерство захватила команда Минской области. Стартовую шайбу в матче забросили гости. Это случилось на третьей минуте. Исполнителем стал Артем Котковец. Затем последовал массовый обмен шайбами. Андрей Костицын сравнял счет и вывел дружину Президента вперед. Глава государства дважды отдал голевые передачи, которые завершились результативными бросками. За 30 секунд до завершения периода случилось невозможное и вновь команда Минской области вырвалась в лидеры.

Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги-7

Павел Волчек, нападающий команды Президента:
Там хорошие ребята, хорошо убегают в контратаку, возможно, где-то концентрацию потеряли и они сразу наказали. Думаю, соберемся на второй период и такого уже не будем допускать. Конечно, получаем удовольствие, это же хоккей. Накал, борьба, это финал. Думаю, команда соперника тоже.

Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги-10

Егор Смолин, нападающий команды Минской области:
Установка – играть до последней секунды. Даже несмотря на то, что пропускаем, мы постоянно пытаемся отыграться, создавать давление на чужие ворота и показывать хорошую игру.

Команды Президента и Минской области борются за главный трофей республиканской хоккейной лиги-13

Напряжение растет, все меньше времени остается до статус-кво, но в хоккее ситуация может измениться за секунды. Итоги встречи, а может, и всего турнира, подведем в следующем выпуске.

Бронзовые награды Республиканской хоккейной лиги в руках парней Гродненской области. На прошлой неделе они смогли вырвать трофей.

# Хоккей # Павел Волчек

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