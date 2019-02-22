«Самый главный вопрос – построить тренировочный каток». Как Рига готовится к ЧМ по хоккею 2021 года

Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Как готовятся к мероприятию в Риге, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Как готовятся к мероприятию в Риге, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Соревнования будут проходить на площадке «Арены Рига». Вместимость дворца во время хоккейных матчей – 10 300 зрителей (на 5 000 меньше, чем у минской «сестры»). Лёд рижского дворца уже прошёл обкатку и матчами Континентальной хоккейной лиги, и чемпионатом мира в 2006-ом году.
Но к 2021 году в главной ледовой площадке Латвии ещё нужно дополнительно сделать две раздевалки, и благоустроить рабочие места для журналистов.
Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:
Самый главный вопрос, который перед нами стоит – построить тренировочный каток. Который – мы уже договорились с правительством – будет строить государство на территории стадиона «Даугава». Этот тренировочный каток будет закончен в январе 2021 года.
Надо подумать о городке болельщиков, надо стараться сделать, чем ближе к арене, тем лучше, чтобы болельщикам не нужно было использовать общественный транспорт, чтоб попасть на игры.