Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Хертогенбоше

Непреодолимым для белоруски стал барьер 1/16 финала. Объективно нашей теннисистке не повезло со жребием, играть пришлось с первой сеяной – пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Преимущество американки было бесспорным, оба сета она выиграла со счетом 6:2. Саснович сделала лишь один брейк, при этом пять раз отдала свою подачу. Матч продолжался меньше часа. Егор Герасимов завершил борьбу на соревнованиях в Италии, уступив на старте хозяину корта – Алессандро Джаннесси – 4:6, 2:6.