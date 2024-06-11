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Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Хертогенбоше

11 июня 2024 14:39
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Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Хертогенбоше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Хертогенбоше-1

Непреодолимым для белоруски стал барьер 1/16 финала. Объективно нашей теннисистке не повезло со жребием, играть пришлось с первой сеяной – пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Преимущество американки было бесспорным, оба сета она выиграла со счетом 6:2. Саснович сделала лишь один брейк, при этом пять раз отдала свою подачу. Матч продолжался меньше часа. Егор Герасимов завершил борьбу на соревнованиях в Италии, уступив на старте хозяину корта – Алессандро Джаннесси – 4:6, 2:6.

# Теннис # Александра Саснович

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