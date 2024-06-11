Прямой эфир

«Минск» с победы начал финальную серию женского ЧБ по хоккею на траве

11 июня 2024 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Минск» обыграл смолевичскую «Викторию» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» с победы начал финальную серию женского ЧБ по хоккею на траве-1

Игра получилась напряженной. Победу минчанкам принесла Ольга Москалевич – 1:0. Вторую встречу команды проведут сегодня, 11 июня, серия длится до трех побед. «Минск» выигрывал чемпионат Беларуси 4 раза, в коллекции «Виктории» – 3 победы.

# Спортивные соревнования # Ольга Москалевич

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты
11 июня 2024 12:11

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты

Сборная Беларуси U-19 вновь сыграла вничью с футбольной командой Таджикистана
10 июня 2024 20:31

Сборная Беларуси U-19 вновь сыграла вничью с футбольной командой Таджикистана

«Столица» одержала победу над ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу
10 июня 2024 17:39

«Столица» одержала победу над ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу