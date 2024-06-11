«Минск» с победы начал финальную серию женского ЧБ по хоккею на траве

«Минск» обыграл смолевичскую «Викторию» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Минск» обыграл смолевичскую «Викторию» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игра получилась напряженной. Победу минчанкам принесла Ольга Москалевич – 1:0. Вторую встречу команды проведут сегодня, 11 июня, серия длится до трех побед. «Минск» выигрывал чемпионат Беларуси 4 раза, в коллекции «Виктории» – 3 победы.