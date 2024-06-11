Новый поворот в карьере. Один из самых опытных защитников в белорусском хоккее Андрей Антонов покидает столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новый поворот в карьере. Один из самых опытных защитников в белорусском хоккее Андрей Антонов покидает столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В составе команды игрок провел 7 успешных сезонов, помог «Юности» трижды выиграть чемпионат Беларуси, победить в Континентальном кубке, Кубке Руслана Салея. Всего в активе Антонова 471 матч и 279 набранных очков. Четырежды опытный хоккеист признавался лучшим защитником Беларуси.