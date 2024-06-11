Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты

Настоящий праздник устроили для футбольных фанатов. В пятницу, 7 июня, в Минске прошел товарищеский матч Беларусь-Россия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На трибунах не было свободных мест. В Минск приехали и российские болельщики. Ведь такие спортивные встречи – редкость. Так что истинные фанаты футбола не могли его пропустить. На стадион отправилась и Юлия Силипицкая.

Несомненно, белорусы умеют создавать праздники. Товарищеский футбольный матч Беларусь-Россия начался с размахом, ведь болельщики соскучились по домашним международным играм, и эта встреча была надеждой на новую веху. Национальный олимпийский стадион «Динамо» – это 22 тысячи зрительских мест, и почти все билеты были раскуплены за два дня до начала поединка. Правда, особо упрямые все же стояли в очереди в кассы стадиона в день начала игры, и не напрасно: все те, кто хотел быть в центре футбольных событий пятницы, осуществили мечту.

Мы преодолели 5 тысяч километров, чтобы увидеть накал страстей, очень интересную игру, страстные моменты на поле. Атмосфера очень дружелюбная, очень тепло, люди улыбчивые, гостеприимные.

Так сложилось, что футбольные товарищеские поединки между двумя странами можно пересчитать по пальцам одной руки, но каждый – особенный. В 1999 году команды виделись дважды. Первый матч завершился миром, а вот во втором белорусы потерпели досадное поражение. Что ж, это игра.

Михаил Вергеенко, экс-заместитель председателя Белорусской федерации футбола:

Очень серьезное отношение было к этой игре. Но по мастерству «Спартак» московский и сборная России были несколько выше нас.

В 2002-м наши белорусы взяли реванш за домашний проигрыш. А 13 лет спустя в четвертой встрече Беларусь-Россия в нашем составе значились и Александр Глеб, и Антон Путило. Но, к сожалению, белорусы не смогли удержать прошлого преимущества и уступили, как в 1999-м.