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Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты

11 июня 2024 12:11
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Настоящий праздник устроили для футбольных фанатов. В пятницу, 7 июня, в Минске прошел товарищеский матч Беларусь-Россия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На трибунах не было свободных мест. В Минск приехали и российские болельщики. Ведь такие спортивные встречи – редкость. Так что истинные фанаты футбола не могли его пропустить.

На стадион отправилась и Юлия Силипицкая.

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-1

Несомненно, белорусы умеют создавать праздники. Товарищеский футбольный матч Беларусь-Россия начался с размахом, ведь болельщики соскучились по домашним международным играм, и эта встреча была надеждой на новую веху. Национальный олимпийский стадион «Динамо» – это 22 тысячи зрительских мест, и почти все билеты были раскуплены за два дня до начала поединка. Правда, особо упрямые все же стояли в очереди в кассы стадиона в день начала игры, и не напрасно: все те, кто хотел быть в центре футбольных событий пятницы, осуществили мечту. 

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-4

Мы преодолели 5 тысяч километров, чтобы увидеть накал страстей, очень интересную игру, страстные моменты на поле. Атмосфера очень дружелюбная, очень тепло, люди улыбчивые, гостеприимные. 

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-7

Так сложилось, что футбольные товарищеские поединки между двумя странами можно пересчитать по пальцам одной руки, но каждый – особенный. В 1999 году команды виделись дважды. Первый матч завершился миром, а вот во втором белорусы потерпели досадное поражение. Что ж, это игра.

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-10

Михаил Вергеенко, экс-заместитель председателя Белорусской федерации футбола:
Очень серьезное отношение было к этой игре. Но по мастерству «Спартак» московский и сборная России были несколько выше нас.

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-13

В 2002-м наши белорусы взяли реванш за домашний проигрыш. А 13 лет спустя в четвертой встрече Беларусь-Россия в нашем составе значились и Александр Глеб, и Антон Путило. Но, к сожалению, белорусы не смогли удержать прошлого преимущества и уступили, как в 1999-м.

Праздник для футбольных фанатов! Как прошёл товарищеский матч Беларуси и России – яркие моменты-16

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
В любом случае старались показать лучший результат и выжать из себя максимум.

Подробности смотрите в видео

# Футбол # Юлия Силипицкая # Михаил Вергеенко

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