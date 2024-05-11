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Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

11 мая 2024 17:33
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Футболисты «Сморгони» на выезде обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси-1

Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий Алексей Шалашников. Хозяева пытались реабилитироваться, однако безуспешно. Победа подопечных Вячеслава Геращенко с минимальным счетом 1:0.

Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси-4

Полная цифровая картина раунда на экране. В другом поединке вечера могилевский «Днепр» и «Минск» сыграли вничью. В расписании сегодняшнего дня три противостояния.

# Футбол Беларуси

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