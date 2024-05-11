Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

Футболисты «Сморгони» на выезде обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий Алексей Шалашников. Хозяева пытались реабилитироваться, однако безуспешно. Победа подопечных Вячеслава Геращенко с минимальным счетом 1:0.