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Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию

11 мая 2024 17:31
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Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию на мировом квалификационном турнире, который проходит в Стамбуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию-1

В весовой категории до 130 килограммов белорус последовательно одолел представителей Украины, Польши и Финляндии, однако в полуфинале потерпел поражение от спортсмена из Азербайджана Сабаха Шариати. В утешительном турнире за третье место наш атлет был сильнее сначала борца из Литвы, а в решающем поединке одолел эстонца Хейки Наби и в итоге завоевал путевку в Париж на главный старт четырехлетия.

Шансы на лицензии также сохраняют белоруски Вероника Иванова и Анастасия Зименкова. Сегодня на турнире стартовали представители вольного стиля. Нюргун Скрябин выиграл первый поединок квалификации. Аркадий Погосян борьбу завершил.

# Греко-римская борьба # Павел Глинчук

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