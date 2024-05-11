Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию на мировом квалификационном турнире, который проходит в Стамбуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 130 килограммов белорус последовательно одолел представителей Украины, Польши и Финляндии, однако в полуфинале потерпел поражение от спортсмена из Азербайджана Сабаха Шариати. В утешительном турнире за третье место наш атлет был сильнее сначала борца из Литвы, а в решающем поединке одолел эстонца Хейки Наби и в итоге завоевал путевку в Париж на главный старт четырехлетия.

Шансы на лицензии также сохраняют белоруски Вероника Иванова и Анастасия Зименкова. Сегодня на турнире стартовали представители вольного стиля. Нюргун Скрябин выиграл первый поединок квалификации. Аркадий Погосян борьбу завершил.